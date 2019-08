"Fizemos foi espantar o torcedor", dispara Marcelo Veiga após novo revés do Ferroviário

Na reta final da Série C, o Ferroviário segue abusando dos erros. Na partida da última segunda-feira (5), o Ferrão perdeu a quarta partida consecutiva na competição, desta vez para o ABC em plena Arena Castelão. Em entrevista após o jogo, Marcelo Veiga, estreando no comando técnico do Tubarão da Barra, foi categórico quanto à atuação dos comandados.

"Foi péssimo o primeiro tempo. Ninguém conseguiu jogar. A gente precisava iniciar bem pra trazer o torcedor pro campo, e fizemos foi espantar o torcedor. Essa ansiedade que eles têm de reverter essa situação é complicada. Eles tão machucados, vêm de quatro derrotas. Agora é correr atrás, são dois jogos fora".

Mesmo com mudanças no comando técnico e com novas contratações, o Tubarão da Barra vem repetindo erros que têm custado caro. O treinador coral lamentou o momento em que o Ferroviário atravessa, mas garante que o time possui totais condições para reverter a situação.

"O Ferroviário não chegou aos quatro primeiros à toa. Quatro jogos e ainda está entre os primeiros enquanto os times abaixo vencem. Não é qualquer time. Temos qualidade para reverter o momento em que vivemos. Ferroviário só depende dele, de mais ninguém", finalizou.

Na próxima rodada, o Ferrão visita o Treze-PB em Campina Grande. O jogo acontece no próximo domingo (11), às 16 horas, no estádio Amigão.