Fisiologista do Fortaleza detalha treinos online do elenco durante isolamento social

O Fortaleza já iniciou os treinamentos à distância nesta semana, durante o perído de quarentena devido ao novo coronavírus. Cada atleta usa um kit acessório com foco em exercícios de fortalecimento muscular em espaços pequenos. O fisiologista do clube, Edson Palomares, explicou sobre a rotina das atividades trabalhadas.

"Tempos de covid, tempos de inovações. O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira (4) os treinos à distância, acompanhados pela internet. Professor Danilo administrando os treinos, comigo, professor Celso e professor Emerson acompanhando com os auxiliares e o técnico Rogério Ceni monitorando. Todos os atletas conectados ao mesmo tempo nas suas residências. Recebemos kits do Fortaleza com os quais podem acompanhar os treinamentos. Receberam uma bike para o trabalho aeróbico também", contou o profissional tricolor.

Com o decreto do Governo do Estado do Ceará ampliando o período de isolamento, não há previsões de retorno aos treinamentos normais. Enquanto isso, o Leão do Pici trabalha para manter a forma de seus jogadores antes do retorno do Campeonato Cearense.

"Vamos ver o que vai acontecer quando se reapresentarem. Provavelmente, muito diferente do período de férias, quando voltam com uma condição pós-descanso. Vamos verificar qual será a perda pré-quarentena e pós-quarentena. Todos têm mostrado muita alegria nesses encontros, mesmo que virtual, conversam, tem a resenha, tiram sarro do colega. Uma hora de treinamentos todos os dias e depois ainda vão para seus treinos complementares. Estamos no caminho, o Fortaleza voltará para manter a ponta nos campeonatos", explicou Edson.