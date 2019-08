Figueirense garante ter pago pendências de 2019 e apresenta dois reforços

A quinta-feira (29) começou agitada no Figueirense. Em nota oficial, o clube garantiu que regularizou o pagamento de salários, imagens e ajudas de custo de 2019 de jogadores profissionais, da base, comissões técnicas e funcionários. A nota diz ainda que o FGTS foi equacionado e as demais pendências, relativas aos anos de 2017 e 2018, estão sendo negociadas individualmente com cada funcionário e atleta.

Com isso, o clube põe fim à qualquer possibilidade de retomada da greve dos jogadores, que chegou a gerar uma derrota por W.O. na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 17ª rodada.

Também na manhã nesta quinta (29), o clube apresentou dois reforços para a sequência do ano. Contratados ainda em meio à greve do elenco, o goleiro Pegorari e o atacante Éverton Santos foram apresentados oficialmente pelo diretor de futebol Antônio Lopes.

Os dois já vem trabalhando com os demais companheiros sob o comando do técnico Vinícius Eutrópio e podem ficar à disposição nas próximas partidas.

Na 15ª colocação com 21 pontos, o Figueirense tem um confronto direto na briga contra o rebaixamento na próxima rodada. A equipe catarinense recebe o lanterna Guarani, neste sábado (31), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 20ª rodada da Série B.