Fifa sugere futebol com cinco substituições durante pandemia de Covid-19

A Fifa sugeriu uma alteração na regra de susbtituição dos atletas para facilitar o retorno do futebol em 2020. Com objetivo de continuar as competições, suspensas devido ao novo coronavírus, a entidade autoriza que cada equipe realize cinco alterações durante uma partida - atualmente são permitidas três mudanças.

A medida seria temporária, apenas nesta temporada com o risco de contágio de Covid-19, e depende da aprovação da International Board (IFAB), órgão que faz a gestão das regras do esporte. Caso seja aceita, a expectativa é de menor desgaste aos jogadores com uma sequência de exibições em período curto.

"A segurança dos jogadores é uma das principais prioridades da Fifa. Uma preocupação a esse respeito é que a frequência das partidas pode aumentar o risco de possíveis lesões devido à sobrecarga do jogador. Diante disso e do desafio único enfrentado mundialmente na realização de competições de acordo com o calendário previsto, a Fifa propõe que um número maior de substituições seja temporariamente permitido", diz a nota da entidade.

Após todos os acordos estabelecidos, cada comitê organizador da respectiva competição teria liberdade para aceitar ou não a nova regra. A apuração é da agência Reuters.