Fifa oficializa adiamento do Mundial de Clubes por conta do coronavírus

A Fifa oficializou, nesta terça-feira (17), o adiamento do Mundial de Clubes, que seria disputado em formato inédito, com 24 clubes, em 2021. A medida ocorre em conjunto às decisões da Uefa e da Conmebol sobre a Eurocopa e a Copa América, que seriam realizadas neste ano, mas foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus.

"O mundo está enfrentando um desafio de saúde sem precedentes e claramente se exige uma resposta global e coletiva. Cooperação, respeito mútuo e compreensão precisam ser os princípios em mente para todos os líderes nesse momento crucial", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em nota oficial.

A entidade deve definir nesta quarta-feira (18) a nova data do torneio.

De acordo com o site Globoesporte.com, o Conselho da Fifa terá nesta quarta-feira uma videoconferência em que serão sugeridas as seguintes medidas: o aceite aos adiamentos da Copa América e da Eurocopa de 2020; o reagendamento do novo Mundial de Clubes (para 2021, 2022 ou 2023); a discussão com as autoridades chinesas sobre o impacto da suspensão do Mundial de Clubes de 2021.