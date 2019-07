Fifa divulga sedes do Mundial Sub-17; torneio será realizado no Brasil

A Fifa divulgou, nesta quarta-feira (11), de forma oficial em um comunicado, as sedes do Mundial Sub-17, que será disputado entre 26 de outubro e 17 de novembro pela primeira vez no Brasil. O estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama/DF, receberá várias partidas, entre elas as duas de maior destaque: a abertura e a final.

As outras sedes do torneio serão o estádio Olímpico Pedro Ludovico e o estádio da Serrinha, do Goiás, em Goiânia, e o estádio Kléber Andrade, em Cariacica/ES. A definição das arenas está alinhada com o compromisso do Comitê Organizador Local e da Fifa de levar o Mundial Sub-17 a lugares que nunca haviam recebido um evento da entidade.

O sorteio dos grupos acontecerá nesta quinta-feira, a partir das 10 horas (de Brasília), na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. A posição A1 foi atribuída previamente ao anfitrião Brasil, tricampeão do torneio, que, portanto, disputará a partida de abertura.

"Estou convencido de que, com a sua enorme paixão e a sua ampla experiência em organizar eventos esportivos de primeira classe, o Brasil e a CBF serão ótimos anfitriões para a Copa do Mundo Sub-17 da Fifa deste ano", disse o diretor de Torneios e Eventos da entidade, Colin Smith, no comunicado oficial divulgado nesta quarta (11).

"Acredito que os quatro estádios escolhidos oferecem as instalações e o tamanho certos para esta competição. Estamos muito entusiasmados de levar este torneio a lugares que nunca tinham sediado um evento da Fifa. Graças à excelente cooperação e à contribuição da CBF e do Comitê Organizador Local, tenho certeza de que conseguiremos proporcionar a todas as seleções, torcidas e dirigentes as melhores condições possíveis", completou o dirigente.

O Mundial Sub-17 terá a sua 18ª edição em 2019. O maior vencedor do torneio é a Nigéria, com cinco conquistas, sendo a última em 2015. O Brasil vem na sequência com três títulos - 1997 (no Egito), 1999 (na Nova Zelândia) e 2003 (na Finlândia). Essa será a primeira vez que o País receberá a competição, que tem a Inglaterra como a atual campeã. Em 2017, na Índia, bateu a Espanha na final, mas não se classificou para defender a taça.

Os 24 participantes da edição de 2019 serão os seguintes: Brasil, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Tajiquistão, Angola, Camarões, Nigéria, Senegal, Canadá, Haiti, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, França, Hungria, Itália, Holanda e Espanha.