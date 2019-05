Ferroviário vence o Náutico nos Aflitos e lidera Série C do Brasileiro

A partida deste domingo (12) no estádio dos Aflitos, em Recife, ficou marcada pela falta de criatividade do Naútico e pela forte marcação do Ferroviário. Melhor para o time coral, que venceu por 1 a 0 com gol do atacante Jeferson Caxito.

Com o resultado, o Ferrão vence a segunda consecutiva e permanece na liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Já o Timbu cai para a quinta posição, com três pontos, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Treze/PB no sábado (18), em Campina Grande, às 19h15. O Ferroviário pega o Globo/RN na segunda-feira (20), em jogo realizado na Arena Castelão, às 20h.

Primeiro tempo

A partida começou com um jogo denso no meio-campo, com o Timbu trocando muitos passes, principalmente entre a dupla de zaga, Sueliton e Hereda. O Ferroviário marcava pesado as saídas e infiltradas de bola do adversário. Os goleiros Bruno e Nícolas apenas observaram o tempo passar, enquanto o jogo ficava truncado e sonolento.

O Tubarão da Barra provocava muitas faltas, e o meia Janeudo foi advertido com amarelo após entrada dura em Thiago. Após novas trocas de passes em círculos, o juiz apitou o fim do primeiro tempo, com muitas vaias da torcida para o alvirrubro pernambucano.

Segundo tempo

No começo do segundo tempo, parecia que nada havia mudado: investidas do Náutico travadas pela marcação pesada do Ferroviário, até que o atacante Odilávio Júnior soltou uma bomba em cima de Nícolas aos cinco minutos, que salvou em grande defesa. O jogo parecia ter tomado contornos mais emocionantes.

Aos 13 do 2º tempo, em bola roubada depois do ataque do Náutico, Janeudo veio pela esquerda e achou Jeferson Caxito em cruzamento, sem chances para o goleiro Bruno: 1 a 0 para o Tubarão da Barra.A partir daí, o técnico Márcio Goiano fez alterações para dar maior velocidade ao Timbu. E com isso, o time pernambucano conseguiu achar mais espaços dentro da defesa bem postada do Ferrão, mas faltou criatividade. Hereda ainda cobrou falta, e a bola explodiu no travessão, mas não teve jeito. Vitória do Ferroviário.