Ferroviário vence no PV e se classifica para as semifinais

O Ferroviário é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra venceu o Pacajus por 1 a 0 no Presidente Vargas e garantiu uma vaga nas semifinais, aos chegar com 13 pontos. O time coral assumiu a liderança da 2ª Fase e tem a chance de encerrá-la na frente, caso vença o Caucaia e conte com tropeços de Ceará e Fortaleza.

Já o Pacajus, se mantém na última colocação da 2ª Fase com 3 pontos e tem chances remotas de vaga na Série D do ano que vem. Para chegar lá, o Indio precisará vencer o Atlético na última rodada e contar com outros resultados.

A partida, que foi de portões fechados após decisão da justiça, foi mais equilibrada do que o esperado, pela posição das equipes na tabela. O Pacajus surpreendeu o Ferroviário, iniciando o jogo mais bem postado taticamente e buscando o ataque. Com grande atuaçáo da dupla Wesley e Anderson Manga, o time metropolitano foi superior em boa parte do 1º tempo.

Com Wesley ganhando todas as jogadas pela direita, principalmente em cima de Gabriel Casemiro, o atacante exigiu defesas do goleiro Genivaldo e ainda deixou Anderson Manga em boa situação para acertar o travessão.

Pelo lado coral, o ataque formado por Tito, Yago e Wellington Rato não se sobressaia, e a defesa, desfalcada dos dois zagueiro titulares, sofria para encaixar.

Só no fim do 1º tempo o Tubarão da barra levou perigo ao gol de Johnes, mas Caíque e Yago perderam gols feitos na pequena área.

No 2º tempo, o Pacajus continuou melhor, e exigiu grandes defesas do goleiro Genivaldo, que substituía o titular Nìcolas, suspenso.

Foi quando em uma rara boa jogada coral, Felipe Macena recebeu livre na intermediária e marcou um golaço, acertando o canto do gol de Jhones, aos 16 minutos.

A partir daí, o Pacajus foi para cima do time coral e pressionou bastante, mas com o time de Anderson Batatais fechado, não conseguiu empatar, muito pela boa atuação de Genivaldo.

Ao fim da partida, os jogadores corais comemoraram a classificação com uma rodada de antecedência e já pensam em terminar a 2ª Fase na liderança.