Ferroviário vence Imperatriz e se isola na liderança do grupo A da Série C

O Ferroviário recebeu o Imperatriz, neste sábado (15), no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela 8ª rodada da Série C. O Tubarão venceu por 2 a 1, com gols de Edson Cariús e Juninho Arcanjo. O desconto dos visitantes veio de pênalti, com Matheus Lima.

Com isso, a equipe coral chegou aos 19 pontos e segue isolada na liderança do grupo A da Série C, com sete pontos a mais que o segundo colocado, Santa Cruz. Já o Imperatriz segue em 6º lugar, com oito pontos.

O jogo

Nos 45 minutos iniciais, as equipes tiveram bastante dificuldade em criar jogadas. O Ferroviário não conseguiu criar jogadas a partir do meio-campo e precisou desafogar pelas laterais, mas sem velocidade. O Imperatriz buscou ter mais posse de bola durante os primeiros minutos, mas sem efetividade, por não conseguir furar a defesa coral.

A primeira boa chance do jogo, inclusive, foi dos visitantes, aos oito minutos. Por causa da dificuldade em tocar bola no campo de ataque, Da Silva arriscou de longe e deu trabalho para o goleiro Nícolas, que fez grande defesa. Apesar disso, o primeiro gol foi do Tubarão, com Edson Cariús, aos 28.

Na segunda etapa, o Ferroviário começou melhor e teve uma boa oportunidade em cobrança de falta na entrada da área com dois minutos de bola rolando. Na cobrança, Janeudo acabou mandando contra a barreira. Aos 10, Nícolas fez duas grandes defesas seguidas em boas chegadas do Cavalo de Aço. A resposta dos donos da casa veio três minutos depois, com Janeudo, mas o chute não ameaçou a meta do goleiro Jean.

Com um a mais, após a expulsão do defensor Renan Luís, o Tubarão continuou pressionando, mas sem efetividade. Porém, aos 42, foi marcado pênalti a favor dos visitantes, após toque de mão dentro da área. Na cobrança, Matheus Lima cobrou de um lado e Nícolas caiu do outro, deixando tudo igual no PV.

Já aos 47, Juninho Arcanjo recebeu de Edson Cariús e aproveitou erro da defesa adversária para mandar para o gol e dar a vitória aos donos da casa.

Próximo jogo

O próximo jogo do Tubarão será contra o Confiança, no domingo que vem (23), no Estádio Batistão, às 16h. O Imperatriz receberá o Sampaio Corrêa, no Frei Epifânio, na segunda-feira seguinte (24), às 20h.