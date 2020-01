Ferroviário vence Floresta no Campeonato Cearense e se afasta da zona de rebaixamento

Em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, o Ferroviário venceu o Floresta no estádio Presidente Vargas, na noite desta quarta-feira (15). Com gol marcado por Caíque aos dois minutos da primeira etapa, o Tubarão da Barra se afastou da zona de rebaixamento.

Depois da demissão de Zé Teodoro após três jogos pelo Estadual e nenhuma vitória e a contratação de Anderson Batatais para o comando técnico, o time da Barra enfim conquistou o primeiro êxito em 2020. Apesar de mostrar fragilidade principalmente no setor ofensivo, onde pouco criou, o Tubarão somou seus primeiros três pontos no certame e, desta forma, chegou aos cinco e subiu para a 5ª posição da tabela.

O jogo

O primeiro tempo no PV foi de muita intensidade e com chances criadas pelas duas equipes. No entanto, foi o Tubarão da Barra foi quem abriu o marcador. Logo aos dois minutos, Caíque ficou com sobra na entrada da área e mandou de primeira para abrir o marcador.

Com o resultado positivo, o Peixe passou a administrar o jogo e atuar no contra-ataque. Tendo atletas de muita velocidade, o time do técnico Luan Carlos pressionou e chegou a assustar, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Nícolas.

Apesar da etapa final ter sido de muita velocidade, poucas foram as oportunidades de gols de ambas as partes, além da grande queda na qualidade técnica do jogo. Com muitos erros de posicionamento e passes, os times até mostraram vontade, mas os goleiros pouco trabalharam.

Tendo mais posse de bola e tentando o empate de forma incansável, o Floresta teve três grandes chances de igualar o placar, sendo duas de chutes de fora de Wagner que entrou já no meio do segundo tempo. Porém, Nícolas deixou o campo sem ter seu gol vazado.

Vitorioso, o Ferroviário chegou aos cinco pontos e subiu para a 5ª posição enquanto o Floresta, com somente um ponto, permanece na lanterna do certame. Com o resultado, o Peixe se afasta da zona de rebaixamento, iguala a pontuação do Atlético-CE, 4º colocado, e diminui a diferença dos dois primeiros colocados para cinco pontos.

Já pensando na sequência da disputa, os dois times voltam ao gramado neste fim de semana. Às 15h30 do sábado (18) o Lobo da Vila Manoel Sátiro recebe o Pacajus, no estádio Elzir Cabral, enquanto o Tubarão da Barra enfrenta o Horizonte no domingo (19), às 16h, no estádio Presidente Vargas. Ambas as partidas serão válidas pela 5ª rodada do Cearense 2020.