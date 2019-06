Ferroviário vence de virada e dispara na liderança

Ninguém segura o Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral venceu o Treze/PB de virada por 3 a 2 no Castelão, abrindo uma vantagem ainda maior na liderança do Grupo A.

O Tubarão da Barra tem agora 16 pontos, abrindo 4 para o vice-líder Santa Cruz, e 5 para o 5ª colocado, o Sampaio Corrêa, primeiro time fora do G4. O confronto, além de marcar a despedida do time coral da Arena Castelão, já que o estádio fechará as portas durante a Copa América para reparos no gramado, também foi a reedição da final da Série D, vencida pelo Ferroviário. Na próxima rodada, atuando no Presidente Vargas, no sábado, 15, às 16 horas, o Ferrão enfrenta o Imperatriz/MA, para continuar voando baixo na Série C.

Foi uma das mais difíceis do time em casa na Série C, mesmo enfrentando um time da zona de rebaixamento. O Ferroviário precisou controlar os nervos ao sofrer o gol no primeiro lance do jogo e ainda a perda de um pênalti, mostrando uma força mental típica de um líder de campeonato.

Logo com um minuto, Julio Pit cruzou na área e Eduardo mandou de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0 para o Treze/PB.

O gol sofrido fez o Ferrão ir para cima do Treze, e teve a chance de empatar aos 8 minutos em cobrança de pênalti, marcado após toque no braço de Tales, mas Edson Cariús perdeu a cobrança, defendida por Mauro.

O jogo se mantinha equilibrado, com as duas equipes alternando domínios e ataques pouco efetivos, quando o Ferrão fez seu gol aos 17 minutos, mas foi marcado impedimento de Leanderson.

As chances corais foram aparecendo e aos 35 minutos, Janeudo lançou Luís Fernando, mas o zagueiro cabeceou para fora.

Em seguida, Janeudo cabeceou no canto e Mauro fez outra boa defesa.

Foi quando no último lance do 1º tempo, o Peixe empatou a partida: Lucas Mendes cruzou fechado para a área e Caxito mandou de cabeça para o gol: 1 a 1.

Venceu

Com a igualdade no intervalo, o Ferroviário voltou ainda mais ligado para o 2º tempo e virou com 30 segundos. Na cobrança de falta, Janeudo lançou na área e após bate e rebate, bola sobrou para Jeferson Caxito balançar as redes e fazer a festa da torcida coral no Castelão: 2 a 1.

Com o controle do jogo, o Ferrão continuou em busca do gol, e após um susto em sua defesa, com Nícolas evitando o empate, o time de Marcelo Vilar chegou ao 3º gol aos 32 minutos. E que gol coral: Lucas Mendes cruzou e Luís Fernando acertou um lindo chute para ampliar: 3 a 1.

O Ferrão teve a chance de definir a partida logo depois, com Janeudo, mas a bela defesa de Mauro manteve o Treze no jogo.

E o time paraibano diminuiu aos 44 minutos, mais uma vez com Eduardo, tornando o fim de jogo mais tenso para a torcida coral: 3 a 2.

Mas o time de Marcelo Vilar segurou bem o resultado, desperdiçou até a chance de fazer mais um e saiu com mais uma grande vitória na Série C.