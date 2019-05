Ferroviário vai formalizar reclamação com CBF por pênalti marcado para o Sampaio 

O Ferroviário vai formalizar uma reclamação com a Conferação Brasileira de Futebol (CBF) cobrando explicações pelo pênalti marcado para o Sampaio Corrêa, neste domingo (26), na derrota coral por 3 a 1 no Maranhão. O lance aconteceu no segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada.

Na ocasião, o árbitro Luíz Paulo de Moura, do Mato Grosso, sinalizou a penalidade após um cruzamento do atacante Welder acertar o volante coral Jonathas dentro da grande área. O presidente do Ferroviário, Newton Filho, declarou que o clube tem sido constantemente prejudicado na Série C do Brasileiro e relembrou o empate contra o Botafogo/PB na estreia, quando o time adversário conseguiu o gol em jogada irregular de impedimento.

"Estamos analisando a melhor forma possivel de defender a instituição Ferroviário, os erros de arbitragem contra o clube já estão se acumulando com apenas cinco rodadas. Temos de deixar registrado não apenas o lance, marcado pelo bandeirinha, mas que estava com a visão encoberta, pois Jonathan, o jogador que o bandeira afirma ter colocado a mão na bola, estava de costas para ele, mas também o impedimento clamoroso que resultou no gol no empate contra o Botafogo, logo na primeira rodada", explicou.

A diretoria do Ferroviário vai se reunir nesta segunda-feira (27), na sede do clube, para decidir a melhor medida jurídica - um pedido para o juiz principal da partida não atuar mais em jogos do Tubarão da Barra não está descartado. Para Marcelo Vilar, técnico do Ferrão, a marcação foi equivocada e influenciou no resultado final da partida.

"A Série C é assim. Nos dois últimos jogos já temos o que reclamar da arbitragem. No futebol não podemos nos empolgar demais com as vitórias e nem lamentar das derrotas. A nossa diretoria vai saber tomar as medidas cabíveis, mas nós da comissão técnica e jogadores estamos focados é no que vai acontecer dentro de campo. Esse pênalti afetou o rendimento dos jogadores e influenciou diretamente no resultado final", declarou.

Com o resultado, o Ferroviário perdeu a invencibilidade na Série C do Brasileiro e a liderança do grupo A. Somando 10 pontos, o Tubarão da Barra foi ultrapassado justamente pelo Sampaio, que agora tem 11. No próximo sábado (1º), o time coral enfrenta o Imperatriz/MA no estádio Frei Epifânio, às 19h15. Já a Bolívia Querida encara o Treze/PB no domingo (2), às 16h, no Amigão.