Ferroviário terá apoio de investidores para 2020; Zé Teodoro segue como treinador

Já visando a próxima temporada, o Ferroviário anunciou neste domingo (17) que terá apoio de investidores para 2020. Os empresários Francisco Machado Neto, Arthur Boin e Vicente Araújo Júnior formam o trio investidor que dará ao clube fôlego financeiro para conseguir arcar com os gastos do planejamento para o ano que vem. O atual modelo de gestão, nomeado como "gestão participativa" pelo clube, vai até novembro de 2022.

Além de investimento financeiro, os envolvidos também terão participação ativa no clube. Neto e Boin, junto do Executivo de Futebol, Jurandir Júnior, estão à frente da montagem do elenco. O primeiro na função de vice-presidente e o segundo como diretor de futebol. Vicente Júnior, sócio da Partners Negócios Financeiros, empresa de investimentos, atuará nos setores comercial e de marketing do Tubarão.

Os contratos que regem esses investimentos, pautados em metas esportivas, foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo em reunião extraordinária realizada esta semana, após pareceres positivos do Conselho Fiscal e do departamento jurídico do clube.

O Ferroviário já toma as primeiras iniciativas para a temporada seguinte. Certo é que o treinador Zé Teodoro continuará no comando técnico da equipe, inclusive já participando na formatação do elenco, que se apresentará no dia 3 de dezembro para início da pré-temporada.

Certo é que o elenco coral passará por grandes mudanças. Visando a chegada de jogadores com outro perfil, a intenção da diretoria é que cerca de 90% do elenco seja reformulado.