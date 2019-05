Ferroviário tem ótimo aproveitamento jogando na Arena Castelão

Atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário tem acumulado um excelente retrospecto jogando na Arena Castelão. Sem perder há um ano no estádio, a equipe coral tem 77% de aproveitamento nos últimos 10 jogos no estádio Governador Plácido Castelão.

Após 13 anos, o time comandando pelo técnico Marcelo Vilar voltou a disputar a Série C do Brasileirão. No último domingo (5), o Tubarão da Barra atropelou o Santa Cruz/PE pela segunda rodada da competição e venceu pelo placar de 3 a 0, mesmo jogando sem seu artilheiro Edson Cariús, que se recupera de lesão muscular.

No ano passado, quando estava participando da quarta divisão nacional, o Peixe recebeu o Treze/PB, São José/RS, Campinense/PB, Altos/PI e Cordino/MA na Arena e fez os placares 3x0, 3x1, 3x2, 1x1 e 1x0, respectivamente. Contra o Atlético/MG, pela Copa do Brasil, o Ferrão empatou por 2 a 2 dentro de casa, mas acabou desclassificado por ter sido derrotado por 4 a 0 no jgo de ida, em Belo Horizonte/MG.

Nos últimos 10 jogos na Arena, o Ferroviário obteve sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Já no estádio Presidente Vargas (PV) a campanha da equipe coral não é tão boa quanto quando joga no Castelão. Em 10 jogos, foram quatro vitórias, três empates e três derrotadastendo um total de 50% de aproveitamento.

No próximo domingo (12), o Peixe volta à campo para enfrentar o Náutico/PE, nos Aflitos, em Recife, às 18h, pela terceira rodada da Série C do Brasileiro.