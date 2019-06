Ferroviário sugere Edson Cariús para vaga de Neymar na seleção brasileira

Quem vai substituir Neymar na Copa América? Para o Ferroviário, o nome certo é Edson Cariús. Através das redes sociais, o time coral indicou o atacante ao técnico Tite, ressaltando que o jogador é o artilheiro do país, com 18 gols em 19 partidas na temporada.

"Surgiu vaga na seleção, que tal contar com o artilheiro do Brasil na Copa América, Tite?", publicou o Ferrão no Instagram.

Neymar sofreu lesão no tornozelo direito durante amistoso da seleção brasileira contra o Catar, nesta quarta-feira (5), e foi cortado durante a madrugada. A Conmebol solicitou que o novo nome da equipe nacional seja anunciado até o dia 13 de junho.

Certo mesmo é que Cariús estará na partida contra o Treze/PB, nesta segunda-feira (10), às 20h, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série C do Brasileiro. Com histórico artilheiro, o centroavante é o maior goleador do torneio após balançar as redes seis vezes.

O Tubarão da Barra é o líder isolado da 3ª divisão, com 13 pontos. A equipe reencontra o Treze/PB pela primeira vez depois da final da Série D, quando as equipes se enfrentaram na decisão. No certame, os paraibanos estão na 8ª posição, com seis.