Ferroviário soma terceira derrota consecutiva e demite Leandro Campos

O Ferroviário chegou a terceira derrota consecutiva. O Sampaio Corrêa bateu o time coral por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (25), e assumiu a liderança do Grupo A da Série C do Brasileiro, na Arena Castelão. Ao fim da partida, o presidente do clube, Newton Filho anunciou a demissão de Leandro Campos. No Ferrão, o treinador acumula uma vitória, um empate e três derrotas.

"Foi uma decisão conjunta. Combinamos que se houvesse mais uma derrota ele não permaneceria", destacou.

Com a derrota, o Tubarão da Barra é o terceiro colocado, com 23 pontos. O gol do Sampaio Corrêa veio com Rodrigo Andrade. Agora, a diferença do Ferrão para o quinto colocado na tabela, o Náutico, é de somente dois pontos. A Bolívia Querida tem 27 pontos somados.

Ferrão chegou a terceira derrota consecutiva e vê classificação ameaçada Foto: Kid Júnior

O Jogo

O primeiro tempo do duelo foi de pouca criatividade para os dois lados, ainda assim o Sampaio Corrêa criou as maiores chances no primeiro tempo da partida. Com uma defesa pouco organizada e muitos erros de passes, restou ao Ferrão tentar se defender a todo custo. Investindo em bolas longas e criação pela lateral, o Ferrão não teve muito sucesso.

Edson Cariús quase marcou no final da etapa, mas viu a bola desviar em Odair Lucas. A equipe maranhese investiu nos contra-ataques, chegou com o perigo algumas vezes e quase abriu o placar com Lucas Hulk.

Os times voltaram do vestiário mais esquentados, e protagonizaram um início movimentado. Aos cinco minutos, o Sampaio Corrêa abriu o placar com Rodrigo Andrade, em uma jogada fruto de um contra-ataque. A equipe visitante manteve a tática dos contra-ataques e o Ferrão investiu em substituições para garantir velocidade e acertividade ao time, mas não surgiu efeito.

Se o duelo já era melancólico para o Ferroviário, ficou ainda mais com a expulsão de Osvaldir. O Ferrão não conseguiu ameaçar e deixou mal a torcida, que gritou "olê" para os toques do Sampaio Corrêa como forma de crítica.

O Ferroviário volta a campo no dia 5 de agosto para enfrentar o ABC, em jogo marcado para 20 horas, na Arena Castelão. No Castelão do Maranhão, o Sampaio Corrêa duela com o Treze, no domingo (4), às 18 horas.