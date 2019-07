Ferroviário sofre "apagão" no primeiro tempo, perde para o Globo/RN e amarga segunda derrota seguida

O Ferroviário foi até Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, enfrentar a equipe do Globo, na tarde deste sábado (20), e foi derrotado por 2 a 0, no estádio Barretão, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bambam, aos quatro minutos, e Negueba, aos 10, marcaram para os donos da casa. Aos 34, Edson Cariús perdeu uma cobrança de pênalti. Todos os lances foram no primeiro tempo do jogo.

Após a vitória do Sampaio Corrêa/MA sobre o Santa Cruz/PE, a equipe coral tinha a missão de pelo menos empatar para voltar para o primeiro lugar do grupo. Mas, após uma nova derrota, agora a equipe coral torce por uma derrota do Confiança/SE para o Imperatriz/MA para não terminar a rodada na 3ª posição.

O jogo

Entrando em campo em busca de retornar para a liderança do Grupo A da Série C, o Ferroviário sofreu um apagão no primeiro tempo e, com apenas 10 minutos de jogo, já estava perdendo pelo resultado de 2 a 0 para o Globo/RN com dois gols marcados por Negueba, destaque da primeira etapa.

O camisa 11 dos donos da casa recebeu bola de Max na área, aproveitou o cochilo da defesa coral e tocou na saída do goleiro Nícolas para abrir o marcador com apenas quatro minutos de bola rolando no estádio Barrettão. Seis minutos depois, com o marcador apontando para o minuto 10, Negueba apareceu de novo para ampliar o marcador. Em uma cobrança de falta perfeita, o atacante mandou no canto direito do arqueiro coral e fez o seu segundo no jogo e da Águia de Ceará-Mirim.

Aos 31 minutos, Edson Cariús recebe na área, tentou chutar de voleio, mas a bola bateu na mão do zagueiro Victor e o árbitro, muito próximo ao lance, marcou penalidade. O artilheiro do Brasil cobrou o pênalti, mas viu o goleiro Rafael defender e impedir o primeiro gol do Peixe no jogo.

Precisando buscar o resultado, o Ferrão voltou para o segundo tempo partindo para cima do adversário e perdeu a chance de diminuir o marcador com apenas 30 segundos. Lucas Mendes cruzou na área para James Dean que finalizou muito mal.

Jogando com um a menos desde os oito minutos por conta da expulsão do zagueiro Da Silva, o Tubarão da Barra continuou tentando balançar as redes do adversário, o que acabou dando contra-ataque para o Globo que chegou perto de ampliar o marcador em algumas oportunidades, mas foi parado pelo goleiro Nícolas.

Com o resultado, o Ferroviário permanece com 23 pontos na vice-liderança do Grupo A da Série C do Brasileirão. Agora, a equipe coral torce para que o Confiança/SE não vença o Imperatiz/MA para que não termine a rodada na 3ª posição. Na próxima quinta-feira (25), o time da Barra recebe o Sampaio Corrêa, às 20h, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da terceira divisão nacional.