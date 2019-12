Ferroviário se reapresenta para 2020 com mais de 90% do elenco reformulado

A pré-temporada para a temporada 2020 começou para o Ferroviário. Na tarde desta terça-feira (3), o time coral se reapresentou no CT Elzir Cabral com muitas mudanças no elenco e na diretoria. Sem disputar competições desde outubro, a ordem no Tubarão da Barra é brigar por títulos, seja no Campeonato Cearense ou o acesso à Série B do Brasileirão.

Por muito pouco o Tubarão da Barra não conseguiu subir para a Segundona, mas nas palavras de jogadores e do técnico, a campanha quase perfeita ficou no passado. De olho no alto nível das competições, a diretoria coral começou a fazer as primeiras alterações há duas semanas, mantendo Zé Teodoro no comando do time e apresentando um novo modelo de gestão do clube.

Outra mudança já sinalizada foi no elenco. Cerca de 90% dos jogadores são novos. Zé Teodoro vai contar com a chegada de nomes desconhecidos do futebol cearense, bem como a de peças que já tem passagens por times do estado. Confira a lista completa:

Goleiros: Nícolas, de 33 anos, e Genivaldo, de 38 anos;

Laterais-direitos: Jonas, de 23 anos, e Willians Moraes, de 24 anos;

Laterais-esquerdos: William Machado, de 23 anos, e Elves, de 29 anos;

Zagueiros: Diego Bispo e Marcelo Amaral, de 30 anos, e Igor João, de 26 anos;

Volantes: Jorginho e Magno, de 29 anos, Felipe Macena, de 26 anos, e Kaio, de 23 anos;

Meias: Caíque, de 32 anos, e Guilherme, de 16 anos;

Atacantes: Yago, de 23 anos, Frank, de 25 anos, e Tito, de 33 anos.

De todos os 18 nomes apresentados, apenas Nícolas, Guilherme e Yago estavam com o elenco em 2019. Segundo o comandante do Tubarão, outros jogadores podem ser contratados ao longo da pré-temporada, podendo ter a disposição entre 28 e 30 jogadores. O objetivo da equipe é conquistar o título do primeiro turno do Campeonato Cearense de 2020, que dá vaga na Copa do Brasil de 2021.

A estreia do Ferroviário na temporada de 2020 está prevista para o dia 4 de janeiro, no primeiro turno do Estadual, contra o Barbalha. O treinador ainda aguarda a apresentação de jogadores que não estiveram presentes no primeiro treinamento, que deve acontecer até o fim da semana.