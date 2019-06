Ferroviário renova contrato de Valdeci até 2021 e empresta meia ao futebol paraguaio

O Ferroviário renovou o contrato do meia Valdeci até o fim de 2021. Apesar da extensão do vínculo, o jogador não fica no Tubarão da Barra durante a Série C do Brasileiro. O clube coral emprestou o atleta ao Sportivo Luqueño, da primeira divisão do Paraguai.

A negociação atende aos mesmos parâmetros da utilizada com Esquerdinha, que pertence ao Ferrão e foi emprestado ao futebol mexicano na última temporada, retornando durante o mata-mata da Série D. Como está envolvido em uma transferência internacional, o meia treina com os demais companheiros no CT Elzir Cabral, mas só pode atuar quando for regularizado, a partir do dia 1º de julho.

O Ferroviário volta a campo nesta segunda-feira (10), às 20h, na Arena Castelão, contra o Treze/PB. Os comandados de Marcelo Vilar lideram o grupo A, com 13 pontos, enquanto a equipe paraibana é a 9ª, com seis.