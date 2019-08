Ferroviário relaciona 22 jogadores para partida contra Confiança-SE

Após o encerramento das preparações para o confronto diante do Confiança-SE, que acontece às 19h do sábado (24), no estádio Presidente Vargas, pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão, o Ferroviário divulgou, na tarde desta sexta-feira (23), a lista de relacionados com 22 atletas.

Os zagueiros Da Silva, expulso na última partida, e Afonso, que se recupera de uma lesão no pé, além do volante Gleidson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, serão desfalques na equipe do Peixe. Confirmado pelo técnico Marcelo Veiga, André Lima formará dupla defensiva com Luis Fernando diante dos serpianos. Na vaga de Gleidson, o experiente Mazinho deve retornar ao time titular.

Com isso, o Tubarão da Barra deve iniciar a partida com: Nícolas, Lucas Mendes, Luis Fernando, André Lima e Zeca; Mazinho/Jean Henrique, Leanderson e Janeudo; Hiltinho, Léo Jaime e Edson Cariús.

Na sexta posição da tabela com 24 pontos, o Ferrão precisa vencer o time de Aracaju e torcer para que Imperatriz-MA e Santa Cruz-PE, quarto e quinto com 25, respectivamente, não vençam Sampaio Corrêa-MA e Náutico, na sequência, para que possa garantir sua vaga na fase de mata-mata. Um empate também classsica o Peixe. Mas, para isso, é preciso que o Santa seja derrotado pelo rival Náutico, o Sampaio vença o Imperatriz por pelo menos quatro gols de diferança, além de um empate entre Botafogo-PB e Treze-PB ou uma vitória do Galo. Desta forma, o Tubarão da Barra chegaria aos 25 pontos e iria garantir a quarta posição do Grupo A.

A partir das 17h, a bola vai rolar para Ferroviário e Confiança-SE, no estádio Presidente Vargas, pela 18ª e última rodada da Série C do Brasileirão. Com a intenção de lotar o estádio do bairro do Benfica, a diretoria coral colocou ingressos promocionais com valores a partir de R$10.