Ferroviário reformula elenco durante pandemia de Covid-19

O departamento de futebol do Ferroviário fez mudanças no elenco principal durante a pandemia de Covid-19. Com as competições suspensas por tempo indeterminado, o clube utilizou o período para uma reformulação e anunciará as peças em breve.

“Não sofremos nenhuma alteração em nosso planejamento e em relação ao grupo, diretamente. Está tudo dentro do previsto. O Estadual ainda não foi concluído, mas, diante do momento, já antecipamos algumas trocas no elenco que, posteriormente, o clube deverá anunciar oficialmente os devidos nomes”, revelou Jurandir Júnior, executivo de futebol coral.

No calendário da temporada, o time disputa também a Série C do Brasileiro, sem data para iniciar, e um dos objetivos é a briga pelo acesso. Jurandir ressalta que a reformulação não traz prejuízos para o decorrer da competição.

“Em relação ao Campeonato Brasileiro, nós vamos ter um início igual a todos os clubes da nossa série. Não vejo nenhum tipo de dificuldade em relação a isso”, afirmou.

O Tubarão da Barra é líder do Campeonato Cearense, com 13 pontos. A equipe está garantida na semifinal por antecipação. O último compromisso da fase de grupos é diante do Caucaia, ainda sem previsão de retorno.