Ferroviário recupera gramado do Elzir Cabral durante período sem jogos

O Ferroviário está recuperando o gramado da Vila Olímpica Elzir Cabral, na sede do clube, durante a pandemia do novo coronavírus. Com o período sem partidas, a equipe coral aproveitou para encaminhar a manutenção no espaço de treinos do time principal.

O Tubarão da Barra disponibilizou o equipamento para o Governo do Estado do Ceará, no combate à covid-19, mas não teve plano de uso definido. Os trabalhos são visando a retomada do calendário de jogos e da rotina de treino do elenco.

Até a pausa das competições, o Ferroviário era líder da 2ª fase do Campeonato Cearense, com 13 pontos, e estava garantido na semifinal do torneio com uma rodada de antecedência. O último confronto da etapa é diante do Caucaia, ainda sem data definida.