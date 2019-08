Ferroviário quita dívidas com a Justiça do Trabalho, afirma diretoria

Vice-campeão do Campeonato Cearense em 2017, Campeão da Série D do Brasileirão e da Fares Lopes de 2018 e campeão da Taça dos Campeões Cearenses deste ano, o Ferroviário divulgou através de seu site oficial, na última quinta-feira (22), que as dívidas trabalhistas do clube foram quitadas. Os acertos foram finalizados em abril deste ano, mas por causa da demora dos trâmites processuais, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) foi obtida pelos corais apenas neste mês de agosto. Com a quitação das dívidas na Justiça do Trabalho, agora o Ferroviário tem a possibilidade de assinar com patrocínios governamentais de todos os níveis.

“Podemos nos orgulhar por ter recuperado a credibilidade da Instituição Ferroviário perante todas as esferas dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Uma recompensa merecedora pelo esforço diário de todos que fazem o clube”, afirmou Newton Pereira Filho, atual presidente da diretoria executiva do Ferrão.

Após ter ficado na segunda colocação do Estadual em 2017, o time da Barra iniciou um trabalho, em dezembro daquele ano, para negociar as dívidas.

“Conseguimos quitar uma dívida de R$ 1 milhão e 800 mil reais usando apenas 1/3 desse valor. O que parecia impossível, nós conseguimos”, finalizou Rodger Raniery, diretor jurídico coral.

No sábado (24), o Ferroviário recebe o Confiança-SE, no estádio Presidente Vargas (PV), às 17h, pela 18ª e última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão.