Ferroviário precisa vencer o Confiança e torce contra Santa Cruz e Imperatriz para avançar

As chances do Ferroviário avançar ao mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro estão concentradas na última rodada. A classificação, antes vista como certa, se tornou complicada no último mês, com 5 derrotas consecutivas e 1 empate no último sábado (17) com o Imperatriz. O próximo confronto define o destino coral na competição, contra o Confiança, às 17h do sábado (24), no Presidente Vargas.

Contra o Imperatriz, o Ferrão conquistou seu primeiro ponto depois de mais de um mês Foto: Vagner Jr.

O Tubarão da Barra possui 24 pontos no Grupo A da terceira divisão, na 6ª posição, duas abaixo do Gigante Azulino, que possui 25 pontos. A 18ª rodada é a última dessa fase, onde os 4 primeiros avançam para as quartas de final. Duas vagas já estão garantidas: Sampaio Corrêa e Náutico.

Para avançar

Além de derrotar o Confiança, o Ferrão vai torcer para Santa Cruz e Imperatriz não vencerem Náutico e Sampaio Corrêa, respectivamente. Caso os dois ganhem, chegam a 28 pontos, impedindo a equipe cearense de voltar ao G-4.

Até um empate pode classificar o time de Marcelo Veiga, mas com uma combinação de resultados muito otimista: o Santinha perde para o Timbu enquanto o Imperatriz é derrotado por 4 gols de diferença para o Sampaio, além Botafogo/PB não triunfar diante do Treze. Os 25 que o Ferroviário teria seriam o suficiente para se garantir na 4ª posição do grupo.

A esperança da torcida coral está na semelhante fase ruim do Confiança, que conquistou somente 1 ponto nas últimas 4 rodadas. Apesar do momento, o time sergipano se mantém na 3ª posição na tabela e aposta no segunda pior campanha como mandante do adversário para voltar à Serie B, onde não atua desde 1992.