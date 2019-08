Ferroviário perde por 2 a 0 para o Treze e amarga 5ª derrota seguida

O Ferroviário perdeu a 5ª partida consecutiva na Série C, dessa vez por 2 a 0 contra o Treze, pela 16ª rodada do Grupo A. No estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, o Tubarão da Barra até foi melhor na primeira etapa, mas perdeu as forças na segunda etapa, deixando Eduardo marcar aos 5 minutos e Adriano ampliar aos 13. Com o resultado, o time de Marcelo Veiga permanece com 23 pontos na 6ª posição e vê a classificação para a próxima fase cada vez mais distante.

O técnico do Treze, Celso Teixeira, ainda não está regularizado como treinador do time da Paraíba e acompanhou a partida nas arquibancadas, junto da torcida. A vitória do time da casa o livra da lanterna do Grupo A da terceirão divisão, com 15 pontos e subindo para a 9ª posição.

O Ferroviário não pontua há mais de um mês e perdeu a gordura conquistada no começo do Campeonato. Faltando 2 jogos, o time cearense não depende mais só dele para avançar à próxima fase.

Próximo confronto

O Ferrão visita o Imperatriz no sábado (17), às 19h, no estádio Frei Epifânio.