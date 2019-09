Ferroviário perde para o Atlético pela Copa Fares Lopes

O Ferroviário foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético Cearense em jogo pela 6ª rodada da Taça Fares Lopes. Os gols da Águia foram marcados por Ronda e Janderson, com Tássio descontando para os corais.

Com o resultado, o Atlético, treinado pelo técnico Raimundinho, assumiu a liderança com 10 pontos, enquanto o Ferroviário está em quinto colocado, com sete, deixando o G4, grupo de classificação para a 2ª Fase.

O técnico coral, Marcelo Veiga, comentou o resultado da equipe. "Temos que trabalhar, continuar acreditando, sem apontar quem está errado ou não, a responsabilidade é minha, pois quem comanda sou eu. A cobrança está sendo feita, e quando perde em casa, o torcedor tem o direito de reclamar. Agora temos que buscar a reabilitação, reverter a situação e buscar a classificação", desabafou o treinador.

Pela reabilitação, o o Ferroviário encara o Guarany de Sobral no Junco no sábado, 21, às 16 horas.

"Nada melhor do que um jogo dessa para revertermos. Nesses jogos difíceis que sabemos o valor de cada um. Na dificuldade podemos buscar uma possibilidade de retomada".