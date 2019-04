Ferroviário pede apoio da torcida para contratar atacante Léo Jaime

O Ferroviário tem um novo reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: o atacante Léo Jaime. No entanto, o anúncio do atleta depende do torcedor coral. Através das redes sociais, o clube lançou uma campanha nesta terça-feira (16) pedindo a adesão de 240 novos sócio-torcedores para concretrizar a negociação.

A proposta é uma forma de divulgar o novo plano de sócios, que tem pacotes a partir de R$ 10. Natural de Horizonte, o atleta foi revelado pelo Tubarão da Barra em 2006, acumulando passagens por Aracati, Bragantino, CRB, Fortaleza, São Caetano e Daegu, da Coreia do Sul. Na atual temporada, defendeu o Caxias no Campeonato Gaúcho, marcando um gol em 12 jogos.

Ainda buscando mais opções no mercado, a diretoria coral já anunciou 12 jogadores para a sequência de 2019, além da manutenção do técnico Marcelo Vilar. A estreia na Série C acontece dia 28 de abril, contra o Botafogo/PB, às 17h, no Estádio Almeidão. A equipe integra o Grupo A da competição junto de ABC, Confiança, Globo, Imperatriz, Náutico, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Treze.