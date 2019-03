O Ferroviário oficializou o desligamento do meia-atacante Enercino com o clube. O atleta tinha contrato com o Ferroviário até o final do Campeonato Brasileiro Série C, mas o jogador pediu a rescisão de contrato.

Enercino chegou ao Ferroviário para a temporada de 2019, foi peça importante para o título da Taça dos Campeões, jogo diante do Ceará. O Ferroviário agradeceu pelo comprometimento no tempo que defendeu a camisa coral e desejou sucesso ao jogador na carreira profissional.