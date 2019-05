Ferroviário lança terceiro uniforme para a temporada

O aniversário de 86 anos do Ferroviário está sendo comemorado em grande estilo. O time anunciou na manhã desta quinta-feira a nova terceira camisa. Preta com detalhes corais, o manto será usado na campanha da Série C do Campeonato Brasileiro, liderado pelo Tubarão da Barra com 4 pontos. O Ferrão derrotou o Santa Cruz no domingo (5), por 3 a 0. A equipe de Marcelo Vilar enfrenta o Náutico na terceira rodada, às 18h do domingo (12), no Estádio dos Aflitos.

