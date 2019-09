Ferroviário lança nota de repúdio contra torcedores que insultaram diretoria após derrota no PV

Após a derrota de virada do Ferroviário por 2 a 1 para o Ceará neste domingo (1), pela 3ª rodada da Taça Fares Lopes, a torcida do time da Barra protestou de forma exagerada contra a diretoria coral no fim do jogo. Gritos de ameaças e insultos vinham das arquibancadas, inclusive com tentativas de agressão aos membros do clube. Depois do ocorrido no estádio Presidente Vargas, o Ferrão lançou uma nota de repúdio em seu site, questionando os "atos hostis de um grupo manipulado". De acordo com a súmula da partida, "nada houve de anormal".

Confira a nota de repúdio na íntegra:

"O Ferroviário Atlético Clube, em nome de sua Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, vem, por meio desta nota, repudiar a atitude violenta de membros de uma torcida organizada após o jogo contra o Ceará Sporting Club neste domingo, 1º de setembro, pela Taça Fares Lopes. Insultos, ameaças e tentativas de agressão física contra membros da Diretoria, principalmente contra o presidente do clube, Newton Filho, marcaram o lamentável episódio. Faz-se importante frisar que Diretoria e Conselho seguem em plena comunhão buscando sempre o melhor para o clube, derrotas fazem parte do futebol, mas não se admite certos atos hostis de um grupo manipulado de forma oportunista (justamente quando se aproxima o período eleitoral) contra aqueles que tanto trabalham diariamente para fazer um Ferroviário forte e equilibrado. Lembrando que essa gestão resgatou o Ferroviário de sua quase extinção há alguns anos e colocou o clube de volta no mapa do futebol nacional, tendo conquistado três importantes títulos , inclusive o Campeonato Brasileiro da Série D 2018. A Diretoria está trabalhando para reforçar o elenco nos próximos dias e brigar pelo bicampeonato da Taça Fares Lopes, feito que nos dará uma vaga na Copa do Brasil de 2020. Aos demais torcedores, todo o nosso respeito e a certeza de podermos contar com seu apoio. Juntos, somos mais fortes"

O próximo adversário do Tubarão da Barra é o Pacajus, jogo válido pela 1ª rodada da competição, na quarta-feira (11), às 16h, também no PV.