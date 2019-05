Ferroviário lança concurso nas redes sociais pedindo mensagens motivacionais aos torcedores

Por que não apoiar os jogadores do clube do coração pessoalmente? A proposta ganhou força no Ferroviário, que lançou o concurso "Preleção do Ferrão" nas redes sociais. A proposta é simples: escrever um discurso motivacional aos atletas do Tubarão da Barra para a partida deste domingo (2), contra o ABC, às 16h, em Natal, pela Série C do Brasileiro. O envio do material deve acontecer através deste link.

A equipe de comunicação do Ferrão vai selecionar a melhor mensagem e proporcionar um encontro do torcedor(a) selecionado com a delegação coral antes do embarque para o Rio Grande do Norte, realizado na sexta-feira (31) pela manhã. Caso o escolhido seja Sócio-Torcedor e estiver em dias com o plano, ganhará um brinde da Ferrão Store. O resultado da promoção será divulgado nesta quinta-feira (30) nas redes sociais do clube.

A iniciativa é mais uma forma de aproximar a torcida e o clube, além fortalecer o plano de sócio-torcedores. No anúncio do atacante Léo Jaime, dois sócios participaram da apresentação. O clube também levou um torcedor coral para assistir a vitória do Ferroviário sobre o Náutico por 1 a 0, em Recife, com todas as despesas pagas.

Para ser sócio-torcedor coral basta acessar www.sociocoral.com.br e se cadastrar. O Ferroviário é vice-líder do grupo A da Série C do Brasileiro, com 10 pontos - um menos que o Sampaio Corrêa. A equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota.