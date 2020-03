Ferroviário lança campanha solidária e busca patrocinador para doar cestas básicas

A diretoria do Ferroviário relançou a campanha #FerroviárioSolidário para ajudar no combate ao novo coronavírus. Em ação beneficente, o clube busca doação de cestas básicas aos de maior vulnerabilidade social e promete um espaço no uniforme como patrocínio ao supermercado que ajudar.

Por meio de nota, o Tubarão da Barra denominou o movimento como #PatrocinadorSolidário. O acordo proposto é uma permuta: o time coral cede a propriedade de patrocínio nas mangas do uniforme oficial, até o final de 2020, e o valor a que teria direito será convertido em cestas básicas a serem distribuídas na região onde localiza-se a sede do clube, na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Aos interessados, dentre empresários ou instituições, devem encaminhar um e-mail para marketing@ferroviario.com.br. A diretoria coral tenta agilizar o processo para iniciar o processo de auxílio à população.

A ação também é uma forma de reiterar os compromissos do Ferroviário com o contexto social. Mesmo com dificuldades finaceiras para superar a paralisação dos torneios, o clube possui na cojuntura estatutária "promover práticas de atividade social, assistencial, cultural, recreativo, esportivo e educacional, mantendo sempre viva a chama da caridade e atenção aos mais necessitados".