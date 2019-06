Ferroviário homenageia Roni Tutuba e paga royalties à família do ex-mascote

O Ferroviário prestou uma homenagem ao antigo intérprete do mascote Tutuba, Ronierbson Gomes, nesta quinta-feira (20), na Ferrão Store, do Shopping RioMar Kennedy. Falecido no ano passado após a conquista coral da Série D do Brasileiro, a família de Roni recebeu royalties do clube oriundos de um percentual das vendas de camisas de goleiro na temporada.

“Foi um singelo gesto de gratidão e reconhecimento, pois sabemos quanto o Roni deu vida ao nosso mascote, por isso até a demora para a volta do Tutuba. Quando encontramos a família aqui, pudemos ver o sentimento e as lágrimas, passa um filme dos momentos que vivemos, bate a saudade, o carinho e a lembrança”, declarou o presidente Newton Filho.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Os uniformes comercializados estamparam um selo personalizado com a assinatura de Roni Tutuba. No evento, membros da diretoria do Tubarão da Barra, torcedores e o goleiro Nícolas marcaram presença e prestigiaram o pagamento à família, representada pela viúva Nivanda Ribeiro.

Retorno do mascote

Time coral estava sem o mascote desde o falecimento do intérprete Roni, em novembro do ano passado Foto: Reinaldo Jorge

O Ferroviário anunciou o retorno do mascote aos jogos oficiais em maio. Conhecido pelo jeito irreverente de animar a torcida, o clube estava sem o Tubarão à beira do gramado desde o falecimento de Roni, falecido no dia 5 de novembro do ano passado. A estreia ocorreu na vitória da equipe sobre o Santa Cruz por 3 a 0, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série C do Brasileiro.