Ferroviário, Guarany de Sobral, Floresta e FCF receberão apoio financeiro da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta segunda-feira (6), que vai destinar R$ 19 milhões para a base da pirâmide do futebol coordenado pela entidade em competições de nível nacional, garantindo assim suporte financeiro aos clubes que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro. Com isso, Ferroviário, Guarany de Sobral e Floresta, os clubes cearenses que disputam as competições, serão beneficiados, bem como a Federação Cearense de Futebol (FCF).

Cada um dos 20 clubes da Série C receberá o auxílio individual de R$ 200 mil, num total de R$ 4 milhões. Este é o valor que o Ferroviário receberá.

Para os 68 clubes da Série D, incluindo Guarany de Sobral e Floresta, o auxílio individual será de R$ 120 mil, num total de R$ 8,160 milhões.

O pagamento dos valores destinados aos clubes será realizado a partir desta terça-feira (7).

Ao todo, serão beneficiados 140 clubes, em uma ação realizada pela CBF com o apoio das Federações Estaduais. Além disso, a CBF decidiu apoiar financeiramente também cada uma das Federações Estaduais. Com isso, a Federação Cearense de Futebol (FCF) receberá o valor de R$ 120 mil.

No comunicado da CBF, não há menção a outros clubes que disputam os Estaduais, mas não estarão em competições nacionais. Com isso, Atlético-CE, Barbalha, Caucaia e Pacajus seguem com cenário ainda indefinido.

FUTEBOL FEMININO

Clubes que participam das Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino também receberão suporte. Para cada um dos 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, como Ceará e Fortaleza, o auxílio por clube será de 50 mil.

OUTRAS MEDIDAS

Outra medida adotada pela CBF foi a isenção por tempo indeterminado aos clubes das taxas de registro e transferência de atletas. A medida deve gerar aos clubes uma economia em torno de R$ 4 milhões.

"Vamos manter os investimentos para permitir a realização das competições previstas para 2020”, disse Rogério Caboclo, presidente da CBF. “O nosso maior compromisso para preservar clubes e empregos é fazer a indústria do futebol voltar a funcionar quando a retomada for possível", complementou o dirigente.