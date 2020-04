Ferroviário entrega cestas básicas a moradores da Barra do Ceará

O Ferroviário iniciou a entrega de cestas básicas para as famílias da Barra do Ceará, em Fortaleza, afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa é oriunda da campanha #PatrocinadorSolidário, em que o clube forneceu espaço de divulgação no uniforme em troca de alimentos cedidos por um supermercado.

As primeiras doações ocorreram na segunda-feira (20) e incluíram também um copo personalizado e uma carta de agradecimento. O presidente coral Newton Filho ressaltou que o time tem propósito social com a comunidade e que o ato solidário fortalece o elo com os moradores do bairro.

"A nossa alegria é imensa de poder ajudar essas famílias, através dessa parceria com o Centerbox. Faz parte da história, faz parte de um lado social que o clube tem como obrigação. E principalmente eu fico feliz em ajudar aqui na Barra do Ceará, bairro onde está a nossa sede e assim estreitamos mais o laço. Desta forma, eles vão saber que tem o Ferroviário aqui ao lado, dando um apoio", afirmou.

As entregas seguem para famílias pré-cadastradas em um sistema do clube. No total, 600 cestas básicas serão doadas, o equivalente a cinco toneladas de alimento. Para a parceria lograr êxito, o Tubarão da Barra vai exibir a logo da rede Centerbox nas mangas da camisa de jogo até o fim de 2020.