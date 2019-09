Ferroviário empata sem gols com o Horizonte pela Taça Fares Lopes

O Ferroviário entrou em campo neste sábado pela Taça Fares Lopes e empatou em 0 a 0 com o Horizonte, no estádio Domingão. Com o resultado, o time coral chegou aos 7 pontos, empatado com o Galo do Tabuleiro na classificação.

O time coral volta a jogar no dia 18, às 15h30 contra Atlético, no Elzir Cabral. O técnico do time coral, Marcelo Veiga, afirmou após a partida que seu time merecia um resultado melhor.

"Merecíamos um resultado melhor, principalmente no 2º tempo. O time voltou mais concentrado, mais ligado. As melhores oportunidades foram as nossas, O time se comportou bem e agora é trabalhar para o próximo jogo".