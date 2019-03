Ferroviário e Horizonte ficam no empate no Estádio Presidente Vargas

Ferroviário e Horizonte fizeram um jogo equilibrado no estádio Presidnete Vargas e o jogo terminou empatado em 1 a 1. A partida foi válida pela 6ª rodada da 2ª fase do Estadual. Edson Cariús abriu o placar para o Ferrão, enquanto André Cassaco marcou a favor do Galo do Tabuleiro.

Com o resultado, o Tubarão da Barra segue na 4ª colocação, com 8 pontos, enquanto o Horizonte soma sete pontos e ainda figura na 7ª posição, mas ainda com chances de classificação.

O Ferroviário volta a campo no próximo dia 20, quando enfrenta o Ceará, às 21h30, no Clássico da Paz, no PV. Já a equipe horizontina, enfrenta o Barbalha, no mesmo dia e horário.