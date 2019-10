Ferroviário é eliminado da Fares Lopes e dá adeus a 2019; veja quem passou de fase

Não é dezembro, tampouco novembro. Mas o Ferroviário já deu adeus à temporada 2019. O time coral vivia situação relativamente confortável para se classificar para a próxima fase da Taça Fares Lopes, mas bobeou mais uma vez durante o segundo tempo de um jogo (repetindo o que fez na Série C), agora contra o Caucaia, e ainda levou azar com outros resultados da rodada. Por fim, foi eliminado da competição local, que reserva vaga na Copa do Brasil 2020 para o campeão. Caucaia, Atlético/CE, Guarany de Sobral e Floresta avançaram de fase.

O time da Barra do Ceará dependia apenas de si para chegar à semifinal da Fares Lopes. E começou bem. Da Silva fez o primeiro para a equipe de Zé Teodoro. Naquele instante, nos outros jogos, tudo dava certo. O Pacajus, time com menor possibilidade de classificação, ia vencendo o Guarany de Sobral fora de casa e assegurando a vaga do Ferrão com tranquilidade.

O Atlético/CE, que também dependia só de si, da mesma forma, ajudava o Tricolor da Barra, ao ser derrotado parcialmente pelo Ceará. O Floresta ia passeando pelo Horizonte e também ia se classificando. Tudo tranquilo, tudo dominado até o intervalo da partida no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia.

Ferroviário fez jogo parelho com o Caucaia, saiu na frente, mas permitiu o empate e saiu eliminado Foto: Camila Lima

Fantasma

Até que o mesmo mal que aterrorizou o Ferrão na Série C de 2019, contra o Confiança, quando time deixou escapar classificação no segundo tempo, voltou a assombrar o Tubarão da Barra.

Ciro Sena empatou para o Caucaia. Nos outros jogos, o inevitável também prosseguia. Antes perdendo por 2 a 0, o Guarany de Sobral conseguiu a virada sobre o Pacajus, com gol nos últimos minutos da partida. O Atlético/CE obteve a virada contra o Ceará, chegando ao 2 a 1.

Com isso, ambas as equipes ultrapassaram o Ferroviário na classificação, deixando o Tubarão da Barra em 5º lugar e fora do campeonato. Agora, as semifinais da Fares Lopes estão definidas: Caucaia x Floresta e Atlético/CE x Guarany.