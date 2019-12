Ferroviário é derrotado pelo Potiguar-RN em amistoso

Já trabalhando para a temporada de 2020, onde o Ferroviário terá Campeonato Cearense e Série C do Brasileirão, a equipe coral disputou um amistoso interestadual contra o Potiguar de Mossoró-RN, na tarde deste domingo (22), e foi derrotada por 2 a 0, no estádio Elzir Cabral.

Com muitas mudanças no elenco que defendeu o time coral na temporada 2019, a equipe comandada por Zé Teodoro iniciou a partida com Nícolas, Jonas, Diego Bispo, Magno Alves e Alves; Felipe Macena, Kayo e Caíque; Magno, Welligton Rato e Magno.

A equipe cearense até chegou a demonstrar crescimento no decorrer da partida, mas não conseguiu evitar a derrota para a equipe de Mossoró. Marcelo e Danzinho marcaram os gols da vitória do clube do Rio Grande do Norte.

O Ferroviário fará sua estreia na temporada de 2020 no dia 5 de janeiro diante do Atlético-CE pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Horário e local ainda não foram divulgados.