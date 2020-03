Ferroviário disponibiliza sede para auxílio no combate ao coronavírus

O Ferroviário Atlético Clube disponibilizou a partir desta segunda-feira (23) a estrutura da Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará, para o combate ao novo coronavírus. O presidente coral, Newton Filho, cedeu as instalações do CT para o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza.

Por meio de nota, a instituição informou que o equipamento fica em um dos bairros "mais populosos da capital cearense e referência para outras diversas comunidades". Pela localização estratégica, o espaço seria importante contra a doença Covid-19.

A iniciativa acompanha as diretorias de Ceará e Fortaleza, que haviam cedido estruturas para o poder público na sexta (20). O Vovô forneceu o Centro de Treinamento Dr. Luís Campos – Cidade Vozão, localizado na cidade de Itaitinga/CE, enquanto o Leão o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Outros clubes do futebol brasileiro tiveram a mesma iniciativa, como Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Juventude, Náutico, Santos e São Paulo.