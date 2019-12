Ferroviário corre contra o tempo para regularizar Elzir Cabral e não precisar jogar em Pacajus

Faltando 12 dias para a estreia do Ferroviário no Campeonato Cearense, a direção coral corre atrás de regularizar o estádio Elzir Cabral para a disputa do Estadual. O time da Barra não vai poder contar com os estádios Presidente Vargas e Arena Castelão, que estarão passando por reformas. Na última segunda-feira (23), a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela detalhada das seis primeiras rodadas do Cearense. Em seu primeiro jogo, o Ferrão irá enfrentar o Atlético-CE e teve o estádio João Ronaldo, em Pacajus, escolhido de forma temporária para ser o local do confronto.

A equipe comandada por Zé Teodoro não terá como fazer seus jogos na Arena Castelão ou no PV, pois os estádios estarão fechados até o dia 10 de janeiro para reformas no gramado, segundo informou a assessoria de comunicação do Tubarão da Barra. Desta forma, o clube busca regularizar seu estádio a tempo para que mande suas partidas dentro de casa.

"O Elzir Cabral está pendente de alguns laudos. A diretoria do Ferroviário corre para resolver isso ainda essa semana. Diante dessas situações, como a FCF precisava lançar a tabela definitiva em tempo hábil, 'sobrou' o estádio de Pacajus para compor", informou o clube.

Sede do clube, o estádio Elzir Cabral não está com a documentação completa para mandar partidas. A diretoria coral afirmou que o clube está renovando o laudo do Corpo de Bombeiros e que a finalização está prevista para a próxima sexta-feira (27). Caso venha a ser concluído, o jogo sai do estádio João Ronaldo, em Pacajus, e será confirmado para o estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará.