Ferroviário contrata atacante Hiltinho, ex-América/RN

O Ferroviário fechou com o atacante Hiltinho para a sequência da temporada. A diretoria coral tenta regularizar o jogador nesta sexta-feira (2), quando se encerram as inscrições para a Série C do Brasileiro.

Aos 33 anos, o atleta tem características de velocidade e soma passagens clubes como Boa Esporte/MG, Náutico/PE, Sampaio Corrêa/MA e Cuiabá/MT. Antes do Ferrão, Hiltinho atuou no América/RN, onde realizou 26 jogos e marcou três gols.

No currículo, foi campeão estadual no Rio Grande do Norte e, duas vezes, no Maranhão. Natural do Maranhão, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo coral, que marcou apenas dois gols em cinco jogos no returno da competição nacional. Sob o comando do técnico Marcelo Veiga, que assumiu a equipe após a demissão de Leandro Campos, o Ferroviário volta a campo na próxima segunda-feira (5), às 20 horas, na Arena Castelão, contra o ABC - jogo válido pela 15ª rodada do Grupo A.

Com 23 pontos, o Tubarão da Barra está em 4ª, dois pontos mais que o Imperatriz, 5º, e quatro distante do líder Sampaio Corrêa. Contando com o duelo diante do ABC, restam quatro partidas até o encerramento da primeira fase.

FICHA DO ATLETA

Nome: Hilton Conceição de Sousa

Data de Nascimento: 08/12/1985

Naturalidade: Cantanhede/MA

Clubes: Maranhão/MA, Potiguar/RN, Boa Esporte/MG, Náutico/PE, Itumbiara/MG, Paysandu/PA, Sampaio Corrêa/MA, Cuiabá/MT e Ferroviário