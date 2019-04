Ferroviário confiante na boa largada na Série C

O Ferroviário retorna a Série C depois de 13 anos, a última vez em que o Tubarão da Barra disputou o campeonato foi em 2006. Na semana que antecede a sua estreia no certame, o Ferroviário chega na competição tentando dar a volta por cima depois de uma desclassificação precoce no Campeonato Cearense, até agora a diretoria coral anunciou nove contratações visando a competição.

Embora tenha deixado o Estadual antes mesmo das semifinais, com um grupo confiante em bons resultados no retorno do Ferrão para a Série C, o grupo espera iniciar bem a competição, apesar da tabela inicial difícil.

A estreia do Ferroviário é contra o Botafogo/PB, no domingo (28), no Estádio Almeidão, às 17 horas. Depois disso, o time coral recebe o Santa Cruz (C) e sai para encarar o Náutico (F).

“No primeiro momento, enfrentaremos 3 equipes que disputarão o título, brigarão para subir. Então, o Ferroviário, enfrenta estas equipes no momento de reestruturação. Estamos buscando essa recuperação contra estes três grandes times. Sabemos do nosso potencial, apesar da dificuldade. Estamos com os pés no chão e buscando sermos competitivos”, analisou o técnico Marcelo Vilar.



Esperança de gols

E como não poderia deixar de ser, a principal estrela do Ferroviário para a competição é Edson Cariús. Ele, principal esperança de gols na equipe, mesmo com a queda precoce do Ferroviário, o camisa nove não perdeu seu posto de artilheiro da competição com dez gols, um tento a menos que em 2018

“A responsabilidade só aumenta, a gente vem treinando há quase um mês. O que apresentamos no Cearense não foi satisfatória para gente. Agora temos uma competição difícil em que podemos colocar o Ferroviário numa Série B do Brasileiro. É um sonho, mas pra isso temos que fazer totalmente diferente do que fizemos no Estadual”, destacou.

Agora na Série C, Edson Cariús visa uma nova temporada para o Ferroviário, onde o principal objetivo é o acesso à Série B e não tem pretensão de sair do clube.

“Eu estou tranquilo. A gente vem trabalhando firme e forte, especulações sempre existiram desde o ano passado, mas isso nunca mexeu com a minha cabeça. É normal ter essas especulações, mas é importante que eu esteja tranquilo, trabalhando e focado em prol de ajudar o Ferroviário. Esse é meu objetivo e eu espero estrear bem”.

Sobre a estreia coral, o atacante prevê dificuldades.

“O Botafogo/PB é um adversário difícil, não é à toa que foi campeão paraibano e está nas semifinais da Copa do Nordeste. Toda atenção redobrada”.