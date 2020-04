Ferroviário cede espaço em camisa e consegue doador para campanha na Barra do Ceará

O Ferroviário conseguiu um colaborador para a campanha #PatrocinadorSolidário e vai doar cinco toneladas de alimentos, em 600 cestas básicas, para famílias da Barra do Ceará, bairro em que fica a sede do clube. O objetivo da ação é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus.

O material foi cedido pelo supermercado CenterBox, que receberá em troca um espaço dentre os patrocinadores do time no uniforme oficial, além de divulgação nas redes sociais. A marca da empresa será exibida nas mangas da camisa até o fim de 2020.

A data para entrega dos alimentos ainda não foi divulgada. Como medida para evitar qualquer desligamento de funcionários, o Ferroviário reduziu o pagamento do direito de imagem do elenco em até 60%.