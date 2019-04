Ferroviário atualiza lista de dispensa com mais quatro jogadores

Com a Série C em vista, a equipe do Ferroviário vem perdendo forças nesse novo ciclo que se inicia. Isso porque, logo após a eliminação do Campeonato Cearense, o técnico Marcelo Vilar tem perdido algumas peças. Até aqui, já são 11. Klenisson, Leylon, Fernandes e Adrian atualizaram a lista na tarde desta quinta-feira (16).

"Prosseguindo com a reformulação do elenco para o Campeonato Brasileiro Série C, o Ferroviário oficializa o desligamento de onze atletas em comum acordo de forma amigável. O Ferroviário deseja sorte na carreira desses jogadores que defenderam o manto coral", diz a nota oficial do clube.

Enercino, Gleibson, Siloé, Netinho, Emerson Catarina, Robson Simplício e Gustavo foram os primeiros nomes que deixaram a Barra do Ceará. O que chama atenção são os números em relação ao curto período de tempo que a equipe tem até o íncio do Série C.

O Ferroviário estreia na competição no dia 27 de abril, fora de casa, contra o Botafogo-PB. Campeão da Série D no ano passado, a expectativa entre torcida e elenco para a competição viveu um momento de pressão após a eliminação fatídica do Estadual. Até aqui, a diretoria do Tubarão anunciou quatro reforços. São eles: o volante Jean, o lateral esquerdo Zeca e os goleiros Nicolas e Diego.