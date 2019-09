Ferroviário anuncia Zé Teodoro como novo técnico

Após desligar Marcelo Veiga, o Ferroviário anunciou a contratação do técnico Zé Teodoro para o comando da equipe na Taça Fares Lopes. O treinador inicia os trabalhos na Vila Olímpica Elzir Cabral nesta sexta-feira (20).

Natural de Anápolis-GO, José Teodoro Bonfim Queiróz conquistou títulos com Ceará e Fortaleza, além de acumular passagens por Juventude, Sport, Avaí, Atlético-GO, Santa Cruz, ABC, Remo e Náutico. Como jogador, o treinador teve destaque na lateral-direita do São Paulo, sendo inclusive convocado para a Seleção Brasileira.

O próximo compromisso coral é diante do Guarany de Sobral, sábado (21), às 16 horas, no Junco. Na tabela, o Tubarão da Barra está em 5ª, com sete pontos - duas vitórias, um empate e duas derrotas. O título da competição é a única chance do Ferrão participar da Copa do Brasil de 2020, que já tem Ceará, Fortaleza e Barbalha classificados.