Ferroviário anuncia retorno do mascote Tutuba

O Tutuba voltou! Através das redes sociais, nesta quinta-feira (2), o Ferroviário anunciou o retorno do mascote do clube. Conhecido pelo jeito irreverante de animar a torcida, como quando rasgou a camisa ao comemorar um gol dentro de campo, o vídeo de divulgação mostra o tubarão fazendo embaixadinhas, marcando gol e dançando com a bandeirinha de escanteio ao som de "Baby Shark", música sucesso na internet que tem tradução para "bebê tubarão".

A equipe estava sem o mascote desde o falecimento do intérprete Ronierbson Gomes e Silva, que morreu em 5 de novembro do ano passado após colidir o carro que conduzia - um inquérito também foi aberto para investigar agressões de políciais civis contra Roni, que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. A reestreia do Tutuba nos gramados acontece domingo (5), quando o Ferroviário enfrenta o Santa Cruz, às 18h, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Confira vídeo de divulgação: