Ferroviário anuncia quatro reforços para a disputa da Série C do Brasileiro

O Ferroviário anuciou quatro reforços, nesta quinta-feira (11), visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro: o lateral-esquerdo Michael, o lateral-direito Osvaldir e os atacantes Jeferson Caxito e James Dean. Recém-chegados, os atletas já iniciaram os treinamentos com o restante do elenco e estão à disposição do técnico Marcelo Vilar.

>Com planos a partir de R$ 10, Ferroviário estreia programa de sócio-torcedor

A diretoria coral segue em busca de novos nomes para o Tubarão da Barra, após oficializar o desligamento de 11 jogadores antes do início do torneio nacional. A comissão técnica conta também com as contratações dos goleiros Diego e Nícolas, além do volante Jean e do lateral-esquerdo Zeca. Com vínculo no Ferrão para o restante da temporada, os meias Valdeci (ex-Resende) e Esquerdinha (ex-Alebrijes, do México), o zagueiro Túlio (ex-Atlético de Alagoinhas) e o atacante Arlonso (ex-Vitória) retornam de empréstimo.

A estreia na Série C acontece dia 27 de abril, contra o Botafogo/PB, no Estádio Almeidão. A equipe integra o Grupo A da competição junto de ABC, Confiança, Globo, Imperatriz, Náutico, Sampaio Corrêa e Santa Cruz e Treze.

Artilheiro coral, Cariús soma 12 gols em 15 jogos na temporada Foto: Ronaldo Olivera/divulgação

Em fase de preparação, o Ferroviário venceu o Maracanã por 2 a 0, no último sábado (6), em jogo realizado no Estádio Elzir Cabral. Os gols do amistoso foram marcados por Edson Cariús e Janeudo.

Confira ficha dos novos reforços:

Nome: Michael Heberth Alves de Oliveira

Data de nascimento: 17/02/1994

Posição: Lateral-esquerdo

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

Clubes: América-MG, Ipatinga-MG, Coimbra-MG, Patrocinense-MG, Taubaté-SP e CRAC-GO

Nome: Osvaldir Araújo Euzébio

Data de nascimento: 15/05/1987

Posição: Lateral-direito

Naturalidade: Ipatinga-MG

Clubes: Ipatinga-MG, Santa Cruz-PE, Oeste-SP, Nacional-AM, Remo-PA, Campinense-PB, Confiaça-SE, ASA-AL e Novo Hamburgo-RS

Nome: Jeferson Luiz Da Silva Caetano

Apelido: Jeferson Caxito

Data de nascimento: 18/08/1991

Posição: Atacante

Clubes: Porto-PE, Confiaça-SE, Penapolense-SP, América-PE e Joinville-SC

Nome: James Dean Araújo de Lima

Data de nascimento: 22/07/1997

Posição: Atacante

Naturalidade: Maceió-AL

Clubes: Corinthians-AL, Sport-PE e Boa Esporte-MG