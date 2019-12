Ferroviário anuncia pacotão com 18 reforços para 2020

O Ferroviário anunciou a contratação de 18 jogadores para a temporada de 2020. Antes, a diretoria coral havia revelado a manutenção do técnico Zé Teodoro no cargo, além da empresa New Magic como nova patrocinadora master.

Os reforços foram avaliados pelo departamento de futebol e a comissão técnica. A maioria dos atletas se apresenta nesta terça-feira (3), em atividade na Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

Vale ressaltar que o clube ainda tem três jogadores emprestados e que devem ser utilizados ao longo das próximas competições, incluindo Série C e Campeonato Cearense. O meia Valdeci está no Club Sportivo Luqueño, do Paraguai. Já em solo cearense, o Leão tem os zagueiros Túlio, no Caucaia, e Diney, no Atlético/CE.

Confira as fichas dos 18 primeiros reforços corais

NÍCOLAS

Nícolas Andrei Modinger

Goleiro, 33 anos

Clubes: Pelotas/RS, Grêmio Barueri/SP, Novo Hamburgo/RS e Ferroviário

GENIVALDO

Genivaldo Wenceslau Ribeiro

Goleiro, 38 anos

Clubes: Cruzeiro/MG, Criciúma/SC, Joinville/SC, Ceará, Sousa/PB, Botafogo/PB, Brasiliense/DF, Itabaiana/SE e Confiança/SE

JONAS

Jonas Cândido Alves

Lateral-direito, 23 anos

Clubes: Resende/RJ, Vitória/PE e Imperatriz/MA

WILLIANS MORAES

Lateral-direito, 24 anos

Clubes: Santo André/SP, XV de Jaú/SP, Ipatinga/MG e Barra Mansa/RJ

WILLIAM MACHADO

Willian Estefani Machado

Lateral-esquerdo, 23 anos

Clubes: Criciúma/SC, Brasil de Pelotas/RS, Maringá/PR e Foz do Iguaçu/PR

ELVES

Francisco Elves Nascimento da Silva

Lateral-esquerdo, 29 anos

Clubes: Icasa, Iguatu, Barbalha, Atlético Cearense e Guarany de Sobral

DIEGO BISPO

Diego Andrade Silva Bispo

Zagueiro, 30 anos

Clubes: Náutico/PE, Santa Cruz/PE, Paysandu/PA, Vila Nova/GO, Altos/PI, Juazeirense/BA e Joinville/SC

MARCELO AMARAL

Marcelo do Amaral Moreira

Zagueiro, 30 anos

Clubes: Uniclinic, Patrocinense/MG, Altos/PI e Fluminense de Feira/BA

IGOR JOÃO

Igor João Alves

Zagueiro, 26 anos

Clubes: Vitória/BA, Remo/PA, Macaé/RJ, Salgueiro/PE e Sobradinho/DF

JORGINHO

Jorge Nacimento CAPELA

Volante, 29 anos

Clubes: ASA/AL, Linense/SP, CRB/AL, Santa Cruz/PE, Campinense/PB e Altos/PI

FELIPE MACENA

Felipe de Souza Macena

Volante, 26 anos

Clubes: América/RN, Vila Nova/GO, Remo/PA, Altos/PI, Campinense/PB e Salgueiro/PE

KAIO

Kayo Soares Chagas

Volante, 23 anos

Clubes: Paulista/SP, Nacional/SP e Rio Branco/SP

MAGNO

Magno Souza da Silva

Volante, 29 anos

Clubes: Botafogo/RJ, Boavista/RJ, Potiguar/RN, Treze/PB, Campinense/PB, América/RN, Botafogo/PB, Cuiabá/MT e Luverdense/MT

CAÍQUE

Caíque Rocha Silva

Meia, 32 anos

Clubes: Vitória/BA, Athlético Paranaense/PR, Oeste/SP, Guarani/SP, Vasco/RJ, Avaí/SC, Ulsan Hyundai/COREIA, Chengdu Blades/CHINA, Atlético Goianiense/GO, CSA/AL e Joinville/SC

GUILHERME

Guilherme Cavalcante da Silva

Meia, 16 anos

Oriundo das categorias de base do Ferroviário

YAGO

Yago Gonçalves Nogueira Ramos

Atacante, 23 anos

Clubes: Figueirense/SC, Resende/RJ, Macaé/RJ, Tupi/MG, Democrata/MG, Bonsucesso/RJ e Ferroviário

FRANK

Fauver Frank Mendes Braga

Atacante, 25 anos

Clubes: Bahia/BA, Toledo/PR, Rio Branco/SP, Tocantinópolis/TO e Gyeongnam/COREIA

TITO

Washington Luiz Gomes da Silva

Atacante, 33 anos

Clubes: Bragantino/SP, FC Hoverla/UCR NIA, CRAC/GO, XV de Piracicaba/SP, Uberlândia/MG, Avenida/RS e ABC/RN