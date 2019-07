Ferroviário anuncia dois reforços para a Série C

Vivendo um grande momento na Série C do Campeonato Brasileiro, líder do Grupo A com 23 pontos, o Ferroviário anunciou 2 reforços para a sequência da competição. O atacante Juninho Potiguar e o meia-atacante Kaio Wilker, que estavam no URT/MG, já se apresentaram na Vila Olímpica Elzir Cabral e assinaram contrato com o Ferrão.

Assim, o técnico Leandro Campos ganha mais opções para levar o time coral para a 2ª Fase da Série C, restando 7 rodadas para o fim da fase classificatória.

O time coral volta a jogar no dia 15 de julho, no Castelão, às 20 horas contra o Náutico.

Ficha dos reforços corais:

Juninho Potiguar (atacante)

Nome completo: Jarlesson Inácio Júnior

Data de Nascimento: 22/02/1990 (29 anos)

Clubes: Sport/PE, Icasa, Sheriff/MOLDÁVIA, Shabab Dubai/EAU, Fortaleza, América/RN, CRB/AL, Boa Esporte/MG e URT/MG

Kaio Wilker (meia-atacante)

Nome completo: Kaio Wilker Afonso da Silva

Data de Nascimento: 05/02/1993 (26 anos)

Clubes: América/MG, Tupi/MG, Rio Branco/SP, Mogi Mirim/SP, Ypiranga/RS, Remo/PA, Aparecidense/GO, Goiânia/GO e URT/MG